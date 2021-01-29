كشف الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، موقف النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين في المرحلة المقبلة.
وقال الصادق صالح في خلال استضافته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أرغب في التعاقد مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي فهو لاعب كبير".
وتابع: "حسين الشحات لاعب كبير وجميل وأنا أحبه وأتمنى ضمه لصفوف المريخ السوداني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المريخ السوداني يعلن رغبته في ضم حسين الشحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.