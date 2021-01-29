ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام بثلاثية

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من وسط الملعب إلى ماني يسار منطقة الجزاء ومن ثم عرضية رائعة من يسار منطقة الجزاء، قابلها فيرمينو على القائم البعيد وسددها داخل الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني سجل ليفربول الثاني عن طريق ترينت أرنولد، قبل أن يرد توتنهام بصاروخيةعن طريق هوييبرج.
ونجح ماني في تسجيل الهدف الثالث من كرة وصلته عبر أرنولد ليسجل أسود التيرانجا من أول لمسة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة ليفربول كالاتي "صورة"
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