موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

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أحمد جودة - القاهرة - هدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نجم المارد الأحمر بدكة البدلاء في الفترة المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أبدى استيائه من المستوى الفني الذي ظهر به المهاجم الكونغولي والتر بواليا.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، هدد والتر بواليا بدكة البدلاء حال إستمراره في إهدار الفرص المحققة في مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد تعاقدوا مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا من الجونة خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية بعد رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أولى مبارياته ببطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.