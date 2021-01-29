خالد الغندور يكشف كواليس رحيل مصطفى محمد لـ جالطا سراي بدلا من سانت إيتيان

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سر اصرار النادي على رحيل مصطفي محمد نجم الفريق لـ جالطا سراي التركي بدلا من سانت ايتيان الفرنسي على الرغم من المقابل المادي الضخم من الفريق الفرنسي.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن قرار مسؤولي الزمالك جاء للحفاظ على مبادىء واسس النادي خاصة عقب تصريحات احد كبار المسؤولين في النادي الفرنسي بشان طلب احد السؤولين في الزمالك لـ "عموله " مقابل رحيل مصطفي محمد للنادي الفرنسي بالإضافة للتهديد بالكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص حال فشل الصفقة.

وتابع خالد الغندور أن سانت ايتيان الفريق عرض 5 ملايين دولار مقابل ضم مصطفي محمد وولكن في النهاية اصر الزمالك على الغاء الصفقة ورحيله لـ جالطا سراي مقابل 2 مليون دولار

وأكمل أن المسؤولين وافقوا على خساره كل تلك الأموال مقابل الحفاظ على مبادىء وكرامه الزمالك