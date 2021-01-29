نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لنادي مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم".

وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".