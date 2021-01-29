نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجولة 20 من الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة 29 يناير، بلقاء وحيد يجمع تورينو بضيفه فيورنتينا

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً، ورميلو لوكاكو مهاجم الإنتر وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.

2- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.

5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.

6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.

7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 9 أهداف.

8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.

9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.

10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.

11- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 9 أهداف.