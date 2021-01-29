نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطل الجولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة 29 يناير، بمواجهة تجمع بين تورينو وضيفه فيورنتينا.

وتستأنف اللقاءات يوم السبت 30 يناير بثلاث مواجهات، حيث يحل ميلان ضيفاً على بولونيا، ويستضيف إنتر ميلان نظيره بينيفينتو، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا.

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وفيما يلي، جدول ترتيب أندية الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- ميلان 43 نقطة.

2- إنتر ميلان 41 نقطة.

3- روما 37 نقطة.

4- يوفنتوس 36 نقطة.

5- أتالانتا 36 نقطة.

6- نابولي 34 نقطة.

7- لاتسيو 34 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 30 نقطة.

9- ساسولو 30 نقطة.

10- سامبدوريا 26 نقطة.

11- بينيفينتو 22 نقطة.

12- فيورنتينا 21 نقطة.

13- بولونيا 20 نقطة.

14- أودينيزي 18 نقطة.

15- سبازيا 18 نقطة.

16- جنوى 18 نقطة.

17- تورينو 14 نقطة.

18- كالياري 14 نقطة.

19- بارما 13 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.