نابولي يقسو على سبيزيا برباعية

نابولي يقسو على سبيزيا برباعيةأكمل نابولي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب انتصاره السهل 4 - 2 على ضيفه سبيزيا يوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة.

أنهى نابولي الأمور (عمليا) منذ الشوط الأول، حيث أحرز هدفا مبكرا عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف المكسيكي هيرفينج لوزانو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

عزز ماتيو بوليتانو تقدم نابولي، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 30، فيما تكفل المقدوني إليف إلماس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 40.

واستغل سبيزيا حالة الهدوء التي طغت على أداء نابولي عقب اطمئنانهم على التأهل، ليحرز هدفين عن طريق إيمانويل جياسي وجينارو أكامبورا في الدقيقتين 70 و73

بات نابولي رابع الصاعدين للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما سبقته أندية إنتر ويوفنتوس وأتالانتا في الدور ذاته.