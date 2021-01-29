فرج عامر: طلبت من الزمالك استعارة عمر السعيد وأحمد مجاهد بريء

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة رغبة نادي سموحة في استعارة عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلقى رد".

وتابع: "طلبي استعارة عمر السعيد كان خارج صفقة حسام حسن لأن حسام حسن تم بيعه بالفعل لنادي مصري أخر وإزاي هبيعه للزمالك، يعني هبيعه مرتين".

كما علق فرج عامر على موقفه من التحدث مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بشأن الأخطاء التحكيمية.

وأكد : " سموحة تعرض للظلم أمام بيراميدز ومن حقنا انتقاد التحكيم".

وتابع: "لجنة الحكام المسؤولة عن أخطاء التحكيم وليس أحمد مجاهد".