نائب رئيس المريخ السوداني: مواجهة الأهلي صعبة ولكن المجموعة متوازنة

علق الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، على وقوع نادي المريخ في نفس قرعة النادي الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وقال الصادق صالح في خلال استضافته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مواجهة الأهلي ستكون صعبة ولكننا سننافس بكامل قوتنا من أجل الصعود والتأهل للأدوار النهائية".
وأشار: "مجموعتنا في دوري أبطال أفريقيا متوازنة، حيث نقع مع الأهلي و فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى".
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