عمرو السولية يشارك متابعيه بصورة جديدة له.. شاهد

شارك عمرو السولية نجم النادي الأهلي متابعيه بـ عدة صور له عبر حسابة الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" . وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : كاس العالم يا سولية - العالمى - منور يا نجم مصر احسن نص ملعب اي مصر. وقررت إدارة قناة النادي الأهلي تخصيص برنامج خاص يذاع يوميا خاصة بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل. ومن المقرر أن يقدم البرنامج الإعلامي إسلام الشاطر وستتم إذاعته بشكل يومي خلال الفترة من 8 إلى 10 مساء وسيعرض كل تفاصيل رحلة الأهلي إلى قطر وخوض منافسات كأس العالم للأندية .

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