عمر ربيع ياسين يكشف عرضا برتغاليا لشراء حسام حسن مقابل مليون دولار

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن عرض برتغالي لضم حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة. وعرض عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" مستند تقدم نادي ريو آفي البرتغالي بعرض لضم حسام حسن مقابل مليون دولار. وتضمن العرض الذي عرضه عمر ربيع ياسين أن نادي ريو آفي البرتغالي يرغب في ضم حسام حسن مقابل مليون دولار مع وجود 50% في إعادة البيع.

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