نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق توتنهام هزيمة قاسية على يد نظيره ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فيرمينو لصالح ليفربول، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يسجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 47.

وأضاف اميل هوبيرج، هدف توتنهام الوحيد، فيما أحرز ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 65.

وقرر حكم اللقاء إلغاء هدفين، الأول للكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة الثالثة، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، فيما فتم إلغاء هدف المصري محمد صلاح، لوجود لمست يد زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في مركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر،، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي:-

سيلتقي فريق توتنهام بنظيره برايتون، يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الواحدة والعشرون من البريميرليج.