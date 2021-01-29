نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سيد "زيزو" يكشف لـ"الفجر" حقيقة الخلاف مع باتشيكو.. وسبب الانفعال عقب لقاء مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة الخلاف مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني، وذلك عقب لقاء أمس أمام مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال "زيزو" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" بعض الصحف نشرت أخبار كاذبة بأن هناك خلاف بيني وبين باتشيكو وتجنبت مصافحته عقب استبدالي في لقاء أمس أمام مصر المقاصة،الحقيقة أن البرتغالي يتعامل معي بشكل محترف والدليل مشاركتي بشكل أساسي، فكيف يكوو هناك خلاف؟!.

وأضاف : الفترة الحالية أعاني من سوء حظ كبير، ولكن الأهم أن الفريق يسير بشكل جيد ببطولة الدوري.

وواصل : خروجي متعصبا أمام المقاصة بسبب سوء الحظ والضغوط الكبيرة التي تعرض لها الفترة الأخيرة، وقام عبد الحليم علي بالحديث معي عقب المباراة.

وتمكن الزمالك من الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 4-1 في اللقاء التي جمع بينهما مساء أمس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ليتصدر الأبيض ترتيب جدول الدوري العام.