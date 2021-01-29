وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن وليد سليمان نجم الفريق تأكد غيابه عن السفر مع الفريق حيث أن اللاعب قرر البقاء في مصر لمواصلة تلقي العلاج خلال فترة البطولة حتي سعود سريعا للملاعب
وأضاف أن رامي ربيعه نجم الفريق لديه قناعه انه يستحق ان يكون له دور أساسي مع الفريق ولكن موسيماني المدير الفني للفريق لديه قناعه اكبر بـ بدر بانون مشددا ان ربيعه في البداية كان سيسافر مع الأهلي للمران مع البعثة ولكن في النهاية قرر الغاء فكرة السفر خاصة انه لن يكون ضمن قائمة الفريق في البطولة.
وتابع أن ربيعه يرفض بشكل قاطع فكره الإعارة لـ أي فريق خلال الفترة الحالية ومتمسك بالتواجد في الأهلي مشددا ان موسيماني غير مقتنع باللاعب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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