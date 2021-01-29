كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات صفقة باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وضمه إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تواصل مع باسم مرسي هاتفيًا في الأيام الماضية وأبلغه برغبته القوية في ضم اللاعب.
وأشار إلى أن أحد المسئولين داخل نادي الزمالك لازال يتحفظ حتى الآن على ضم باسم مرسي ويرفض التعاقد معه.
وأوضح أن مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة دخل في الصورة وبقوة خلال الساعات الماضية للتعاقد معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأوامر باتشيكو.. باسم مرسي في الزمالك لخلافة مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.