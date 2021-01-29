نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره فريق بيرنلي يوم الأحد المقبل 31 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بيرنلي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة فريق تشيلسي ضد فريق بيرنلي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.