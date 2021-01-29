نائب رئيس المريخ السوداني: أتابع محمد عبدالسلام في الزمالك.. ومروان محسن لاعب جيد

علق الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، على موقفه من متابعة عدد من لاعبي الدوري المصري في الفترة الماضية.

وقال الصادق صالح في خلال استضافته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتابع فرق الدوري المصري بالكامل ولكن بالأخص الأهلي والزمالك، وفي الأهلي هناك لاعبين جيدين كما هو الحال في الزمالك".

وأوضح: "الزمالك يمتلك لاعب جيدين أنا أحبه وهو محمد عبدالسلام مدافع الفريق، أما عن مروان محسن مهاجم الأهلي هو لاعب جيد رغم تعرضه للانتقادات وهناك أيضًا حارس نادي بيراميدز وهو المهدي سليمان".