إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق عن سر تألق فريق الزمالك في الدوري المصري عقب الفوز أمام مصر المقاصة أمس مؤكدا أن باتشيكو المدير الفني للفريق هو كلمة السر في تألق الفريق.

وأكد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن أداء الزمالك امام المقاصة كان رائع وكان هناك استحواذ وجمل فنية رائعة داخل الملعب بالإضافة لصناعه العديد من الفرض مشددا ان نفس الامر تكرر بمباراة اسوان ولكن مع غياب التوفيق.

وأضاف أن باتشيكو لديه إصرار على التتويج مع الزمالك بالبطولات مشددا ان شخصيته قويه داخل الفريق وأعاد بريق عدد من نجوم الفريق ابرزهم فرجاني ساسي.

وأكمل أن الزمالك سيسعى للتعاقد مع بديل لـ مصطفي محمد خلال الأيام المقبلة مشددا انه سيكون اللاعب مصري وليس أجنبي.

وأضاف ان البديل من الصعب أن يكون حسام حسن نجم سموحة مشددا أن أسامة فيصل نجم الفريق للاعب جيد ولكنه مازال صغير السن ومن الصعب ان يتحمل وحده المسؤولية.