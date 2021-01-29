شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي لن يخوض أي مفاوضات لـ ضم اللاعب خلال الفترة الحالية مشددا ان الأهلي يمتلك العديد من النجوم بمركز الهجوم ابرزهم والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن
وأضاف أن الزمالك حتي هذه اللحظة لم يدخل في اي مفاوضات لضم حسام حسن مشددا ان الامر من الممكن ان يتغير عقب اعارة مصطفي محمد نجم الفريق لـ جالطا سراي التركي .
اما عن باسم مرسي نجم الإنتاج الحربي فأكد أن باتشيكو المدير الفني للزمالك طلب ضم اللاعب لصفوف الفريق مشددا ان اشرف قاسم المشرف على الكرة لديه تحفظ على اللاعب ولديه قناعه ان هناك للاعبين اصغر سننا يمتلكون نفس الموهبة.
وأضاف أن باتشيكو طلب ضم اللاعب ولكن في حال تم عرض للاعبين على نفس المستوى عليه من الممكن ان يبدل رايه ويصرف النظر عن ضم باسم مرسي
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