مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

كشف الاعلامي مدحت شلبي عن حقيقة رحيل حسام حسن نجم فريق سموحة السابق لـ الزمالك عقب اعلان فرج عامر رئيس سموحة عن بيعه للاعب بمقابل 40 مليون جنيه بالاضافة لرحيل مصطفي محمد نجم الزمالك للدوري التركي .

وأكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك من الصعب ان يقوم بشراء حسام حسن مقابل هذا المبلغ المالي الكبير بالإضافة لان الأهلي يمتلك الكثير من المهاجمين واعار أحمد ياسر ريان .

وأضاف أن الفريق هو بيراميدز بلا شك حيث أن النادي الوحيد المتبقي القادر على شراء اللاعب بهذا المبلغ مشددا ان بيع حسان حسن بهذا المبلغ امر رائع للغاية

وتابع أن فريق الزمالك قدم مباراة رائعة امس امام مصر المقاصة حيث أن أوباما مهاجم رائع وافضل من مصطفي محمد ويستطيع اختراق المساحات الصغير مشددا ان رحيل مصطفي محمد لن يؤثر على فريق الزمالك مطلقا.