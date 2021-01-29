أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن مصطفي محمد للاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة متمنيا له التوفيق حيث انه فريق كبير ويمتلك مدرب كبير.
وأضاف أنه سبق وعقد جلسه مع فاتج تريم المدير الفني للفريق ولكنه عقب ذلك قرر الانضمام لـ بشكتاش مشددا ان المدرب وقتها اخبره " انت محظوظ بالجلوس معي " حيث انه مدرب عنيد ومتكبر وقررت عقب ذلك الانضمام لـ بشكتاش.
وتابع أن اللغة لن تقف عائق أمام تألق مصطفي محمد حيث سيقوم النادي بتعيين مترجم خاص له مشدا ان المعيشة في إسطنبول رائعة وتشبه مصر بالإضافة لان جالطا سراي له جماهيره كبيره هناك.
وأكمل أن المدير الفني للفريق شخص قوي وقراره بضم مصطفي محمد يعني انه مقتنع كثيرا به وبمهاراته.
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