مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الاسباني والدوري الفرنسي مواعيد مباريات الدوري الإسباني بلد الوليد X هويسكا - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي تورينو X فيورنتينا - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني شتوتجارت X ماينز - 9:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي أولمبيك ليون X بوردو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإماراتي عجمان X الظفرة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية حتا X الوحدة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية الجزيرة X النصر - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضي مواعيد مباريات الدوري المصري سيراميكا X الجونة - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت وادي دجلة X أسوان - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

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