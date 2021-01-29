أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

التقطت عدسات بعض المصورين عددا من الصور لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب وجوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام عقب المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة ضم النادي لـ حسام حسن نجم فريق سموحة عقب اعلان فرج عامر رئيس النادي بيعه مقابل 40 مليون جنيه لاحد انديه الدوري المصري

علق مصطفى محمد لاعب الزمالك على إتمام إدارة النادي الأبيض الاتفاق على إعارته إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.