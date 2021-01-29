نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يحدد صفقة تشيلسي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، حدد أولى أهدافه من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى توماس توخيل القيادة الفنية لنادي تشيلسي، خلفًا للمقال فرانك لامبارد، وتعادل المدرب الألماني أمام وولفرهامبتون في أولى مبارياته مع البلوز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أصبح الهدف الأول لتوماس توخيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة تشيلسي تجهز 100 مليون دولار للتقدم بعرض رسمي لضم هالاند في أقرب فرصة.

وأشارت الصحيفة، أن هالاند يرتبط بعقد مع دورتموند لفترة طويلة، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يمكن تفعيله في صيف عام 2022.