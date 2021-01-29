نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يغلق الباب أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، ان زعيم الثغر لن يتخلي عن أي لاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث محمد مصيلحي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" قائلًا: ان المدرب حسام حسن المدير الفني للفريق، وشقيقه إبراهيم مدير الكرة، تمسكوا بجميع اللاعبين.

وأشار: تلقينا بعض العروض في الأيام الماضية، من الجونة وأسوان للحصول على خدمات محمد الصباحي، وكذلك وصلت عروض لأحمد حجي، واللاعبين الأجانب.

وبسؤاله عن رحيل المدافع محمود رزق للزمالك؟ أجاب: لم يصل إلينا أي عرض من النادي الأبيض للاعب، كل ما تردد اجتهادات من وكلاء اللاعبين.

وبخصوص الصفقات الشتوية الذي سيتعاقد معها سيد البلد، اختتم مصيلحي: ان الجهاز الفني اكتفى باللاعبين المتواجدين في الفريق، ولن يتم التعاقد مع أي صفقة حاليًا.