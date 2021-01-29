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الاتحاد السكندري يغلق الباب أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، ان زعيم الثغر لن يتخلي عن أي لاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث محمد مصيلحي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" قائلًا: ان المدرب حسام حسن المدير الفني للفريق، وشقيقه إبراهيم مدير الكرة، تمسكوا بجميع اللاعبين.

وأشار: تلقينا بعض العروض في الأيام الماضية، من الجونة وأسوان للحصول على خدمات محمد الصباحي، وكذلك وصلت عروض لأحمد حجي، واللاعبين الأجانب.

وبسؤاله عن رحيل المدافع محمود رزق للزمالك؟ أجاب: لم يصل إلينا أي عرض من النادي الأبيض للاعب، كل ما تردد اجتهادات من وكلاء اللاعبين.

وبخصوص الصفقات الشتوية الذي سيتعاقد معها سيد البلد، اختتم مصيلحي: ان الجهاز الفني اكتفى باللاعبين المتواجدين في الفريق، ولن يتم التعاقد مع أي صفقة حاليًا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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