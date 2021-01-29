نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بند يتيح للأهلي استعادة لاعبه المعار لسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي إعارة محمد شكري ظهير أيسر الفريق، إلى نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة موسم ونصف.

وكشف مصدر موثوق في النادي الأهلي، إنه تم وضع بند في إعارة محمد شكري إلي سموحة، يستوجب استعادة اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

وأشار: يحق للمارد الأحمر طلب عودة شكري من جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذا طلب الجهاز الفني الحصول على خدماته.

وأوضح: المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وافق على رحيل شكري من أجل اللعب بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حصوله على مزيد من الخبرات.

واختتم: حيث ان هناك صعوبة كبيرة في حصوله على فرصة المشاركة، في ظل وجود الثنائي علي معلول ومحمود وحيد.