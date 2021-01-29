نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن انتقال نجم توتنهام إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام، أنه لا يتوقع رحيل ديلي آلي عن صفوف السبيرز، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب رحيل ديلي آلي عن توتنهام واقترابه من باريس سان جيرمان الذي يتولى تدريبه مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو لكن مورينيو لا يعتقد إمكانية حدوث ذلك.

وقال مورينيو خلال تصريحات صحفية: "أتوقع استمراره وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية. لا أتوقع رحيل أو مجيء أي لاعب".

وتابع: "اقتربنا من نهاية فترة الانتقالات. لا أعتقد أنه سيحدث أي شيء لكن الأمور ما زالت مفتوحة. كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث بعض الأمور غير المتوقعة لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك".