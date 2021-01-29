تحدث مارك فيش لاعب لاتسيو الإيطالي وأسطورة جنوب أفريقيا السابق، عن رأيه في أداء موسيماني مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وقاد مارك فيش مدافع جنوب إفريقيا السابق منتخب بلاده للفوز ببطولة أمم إفريقيا عام 1996 قبل أن يخسر لقب 1998 أمام منتخب مصر وخاض فترة احتراف في نادي لاتسيو الإيطالي.
وقال خلال حديثه لـصدى البلد: بعد الفوز بأمم أفريقيا كنت أتلقي عددا من العروض وعلمت أن الزمالك مهتما بي في تلك الفترة وسمعت أيضا عن الأهلي لكن وكيلي في هذا التوقيت أخبرني أن الزمالك يريد التعاقد معه بشدة".
وعند سؤاله هل لو عاد بك الزمن في ذلك التوقيت كنا سنراك في الدوري المصري قال: "في ذلك التوقيت كان الدوري الإيطالي هو الأقوي في أوروبا، وكان حلما بالنسبة لي أن أحترف، لكن عندما تري الزمالك والأهلي حاليا أعتقد أنني كنت سأكون أسطورة في أفريقيا لكن في الحقيقة لو عاد بي الزمن لن أغير شئ في مسيرتي".
وعن رأيه في أداء المدير الفني للأهلي قال: موسيماني مدرب كبير ويملك سي في كبير وهو لم يقدم كل ما لديه وجوده مع الأهلي هو فخر كبير لجنوب أفريقيا، ونقلة في عالم كرة القدم لدينا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مارك فيش لـ دوت الخليج: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.