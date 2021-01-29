كشف مصدر بنادي جالاتا سراي، موعد وصول مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك إلى تركيا، من أجل إنهاء كافة تفاصيل التعاقد، والانضمام إلى الفريق.
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مصطفى محمد سيكون متواجدا في تركيا غدا السبت لإنهاء كافة أمور التعاقد، والانضمام إلى التدريبات.
كان نادي الزمالك أعلن،عن إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.
ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.
يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى ٣١ ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يخق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بـ جالاتا سراي لـ "دوت الخليج": مصطفى محمد يصل إلى تركيا لإنهاء كافة أمور التعاقد غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.