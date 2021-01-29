بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

وجه إسماعيل يوسف نجم الزمالك والمنتخب السابق نصيحة لـ مسؤولي النادي بشأن فرجاني ساسي نجم الفريق مشددا أن التجديد له بأي مقابل مادي امر ضروري في الوقت الحالي.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن فرجاني ساسي يعد " حته الماظ " مشددا ان التجديد له هو استثمار للنادي في المستقبل .

وأكمل أن التجديد له ولو بإمكانيات اكبر من الزمالك امر ضروري لما يملكه من إمكانيات ومهارات رائعة مشددا أن تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية هو من تعاقد معه بالإضافة لـ اشرف بن شرقي لذا فطبيعي أن يكون عقده أكبر من عقد أي لاعب آخر داخل الفريق.

وتابع، أن لاعبي الزمالك يحبون ساسي ومن الصعب أن يحدث تمرد داخل الفريق حال تم التجديد لـ ساسي بمبلغ اكبر من أي عقد اخر مشددا ان شيكابالا قائد الفريق سبق ولعب 3 مواسم مقابل 100 الف جنيه.