أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

وأكد أشرف قاسم في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الحديث عن ضم باسم مرسي لم يبدأ بعد في الزمالك مشددا ام الزمالك لم يتقدم باي عرض رسمي لضم باسم مرسي حتى الآن.
وأضاف أن باسم مرسي للاعب كبير ويمتلك خبرات رائعة وعلى مستوى عال.
اما عن فرجاني ساسي نجم الفريق فأكد انه للاعب مميز ويجب النادي وجماهيره مشددا ان وكيله سيحضر لمصر خلال أيام للاتفاق على كافه التفاصيل المادية لتجديد التعاقد.
أما عن أيمن حفني فأكد انه للاعب مخلص للزمالك وابن من أبنائه وعودته للفريق امر ليس كبير عليه مشددا ان الزمالك سيعلن قراراه النهائي بهذا الشأن غدا .
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