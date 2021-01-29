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موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الطاقم الطبي في الأهلي برئاسة أحمد أبو عبلة بطلب للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لإستبعاد نجم الفريق محمد هاني من حساباته أثناء مواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير صحفية أن الطاقم الطبي للأهلي رفض المجازفة بمحمد هاني في اللقاء خصوصًا بعد أن تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة براميدز الأخيرة في بطولة الدوري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي على تجهيز اللاعب أحمد رمضان (بيكهام) للمشاركة في التشكيل الأساسي لحين اكتمال جاهزية محمد هاني.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ الألماني الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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