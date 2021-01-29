نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي بيلباو قد توج ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب نادي برشلونة.