خالد مرتجي يكشف كواليس بعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

كشف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمنسق العام لبعثة الفريق الأحمر عن تفاصيل مشاركة أبناء المارد الأحمر في مونديال العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في نوفمبر الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "ستادالقاهرة".

وشغل خالد مرتجي منسقًا عاما لبعثة الاهلي في مونديال العالم للأندية في أكثر من نسخة ، كما أنه كان رئيسًا للبعثة الحمراء التي شاركت في أخر ظهور بالمغرب عام 2013، بجانب إمتلاكه لخبرات دولية كبيرة كونها كان عضوًا بلجنة الأندية بالإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال خالد مرتجي أن الأهلي سوف يغادر بعد ظهر اليوم الجمعة إلي الدوحة عبر طائرة خاصة ببعثة بترأسها محمود الخطيب رئيس النادي وتضم معه هو كل من العميد محمد مرجان مدير النادي والذي سيشغل المنسق الأمني وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومنسقًا إعلاميًا والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي المصري وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة منحت الأهلي موعدين للوصول أولهما السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة أو الثامنة لضرورة وجود فارق زمني ساعتين بين وصول بعثات الفرق المشاركة بالمونديال، وأوضح أنهم أختاروا التحرك من مطار القاهرة في الرابعه من بعد ظهر اليوم علي أن يصلوا في الثامنة مساءًا الي الدوحة خاصة أن أولسان هيونداي الكوري سيصل في السادسة مساءًا.

وتابع:" خضعنا لمسحة طبية بالقاهرة قبل 48 ساعة للتأكد من خلو البعثة من فيروس كورونا وسوف تكون إجراءات طبية صارمة حيث ستدخل البعثة في الفقاعة الطبية بمجرد الوصول حيث سنخضع لمسحة طبية في المطار ثم التحرك للفندق الذي سيكون كل من بداخلة ضمن الفقاعة وغير مسموح لهم بالخروج".

وقال:" بعثة الأهلي الرسمية تتكون من 58 فرد بينهم 27 لاعب بجانب الجهاز الفني والإداري "، وأضاف أن الأهلي مخصص له طابقين في فندق شيد حديثًا قبل قرابة العام لن يغادره سوي للتدريبات أو المباريات فقط"، وأضاف:" حتي المؤتمرات الصحفية ستكون أون لاين وبنظام تقنية الزووم".

وأوضح أن المجموعة التي ستدخل الفقاعة الطبية سيكون لها مكان منفصل في المباريات وبعيدًا عن الضور، وشدد أن اللجنة المنظمة خصصت للفريق الأحمر حافلتين لزيادة الإجراءات الإحترازية وتباعد اللاعبين وكذلك سيارتين لرئيس البعثة ومرافقيه والطاقم الإعلامي الرسمي الخاص بالنادي"

وقال خالد مرتجي أن كل فريق يشارك بالبطولة له ملعب للمران بمفرده وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما ان المران الأخير قبل أي مباراة رسمية بالمونديال لن يكون علي الأستاذ الذي سيشهد تلك المواجهة.

وأضاف أن الفريق سيخوض مباراته الأولي أمام الدحيل بالزي الثالث وهو الكحلي طبقًا لما وصلهم من اللجنة المنظمة، وأوضح أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 30% من سعة الملاعب دون تقسيم بحيث يجلسوا سويًا .

وشدد أنهم تلقوا خطابًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشان المكافآت المالية لبطولة العالم للأندية بحيث يحصل صاحب المركز الأول واللقب علي5 ملايين دولار بدلًا من 6 ملايين دولار كما كانت في وقت، فيما سيحصل أصحاب المركزي الخامس والسادس علي مليون دولار فقط بدلًا من 2.5 مليون دولار .