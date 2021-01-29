الدوري الألماني.. قطار بايرن ميونخ يسعى لدهس هوفنهايم لتعزيز الصدارة

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظير هوفنهايم، غدا السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني، على حساب فرايبورج 2 - 1 وأجسبورج بهدف دون رد، وشالكه 4 -0.

في المقابل يأمل يطمح هوفنهايم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الـ 11 بـ 22 نقطة.