انبراشه أول ربع ساعة.. تركي آل الشيخ يضع خطة إيقاف ميسى حال مواجهة برشلونة

كشف تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني عن طريقة إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال مواجهة ألميريا لـ برشلونة في بطولة كأس إسبانيا.

ومن المقرر أن تجري قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مالك إسبانيا، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسبانية، بالعاصمة الإسبانية " مدريد".

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر:" يارب القرعة مع البرسا يا رب".

وبسؤاله من قبل أحد متابعيه عن طرؤيقة إيقاف ميسي حال مواجهة ميسي رد تركي آل الشيخ:" انبراشه أول ربع ساعة".

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا كلا من برشلونة وألميريا وأتلتيك بلباو وإشبيلية وفياريال وريال بيتيس وغرناطه وليفانتي.

ويعني مصطلح الانبراش في عالم كرة القدم عرقلة الخصم من الخلف، ومنعه من التقدم بالكرة.