أحمد عيد عبد الملك لـ مصطفى محمد: الزمالك اللي بيعمل النجوم

انتقد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، مصطفى محمد بعد انتقاله من الزمالك لنادي جالاتا سراي التركي دون توجيه رسالة شكر لجماهير الزمالك.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بتويتر قائلا: "‏بحب مصطفي محمد جدًا وعارف انه كان نفسه يحترف بس كان لازم تنزل صورتك بتشيرت الزمالك وتشكر نادي الزمالك وجماهيره اللي وقفت معاك وفي ضهرك وانت برة النادي في الاعارات اللي طلعتها قبل ما تكون جوة النادي علشان انت من ريحتنا وجمهور الزمالك هو اللي بيعمل النجوم في الاخر كل التوفيق ليك".

وكشف أشرف قاسم المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن تفاصيل اعارة مصطفي محمد نجم الفريق لـ جالطا سراي التركي مقابل 2 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن مصطفي محمد جدد عقده مع الزمالك قبل اعارته لـ جالطا سراي، قائلا ان اللاعب مميز والموافقة على اعارته جاءت للحفاظ على هدوء واستقرار الفريق.

وأضاف أشرف قاسم أن التعاقد مع بديل لـ مصطفي محمد صعب حاليا خاصة قبل 3 أيام فقط من غلق باب الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى ان هناك لاعبين أجانب معروضين على الزمالك ولكن مازال الامر صعب نظرا لضيق الوقت.

وأكمل أن الزمالك يمتلك للاعبين على اعلي مستوى في جميع المراكز، مؤكدا ان الفريق يسعي للتتويج بـ بطولتي الدوري المصري ودوري ابطال أفريقيا.