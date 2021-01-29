رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

وذكر نادي فاليرينجا في بيان عبر موقعه الرسمي أن عمر العيوني وقع على عقود انضمامه إلى النادي حتى صيف 223، قادما من بيراميدز.
وأعرب العيوني في تصريحات عبر موقع فاليرينجا الرسمي عن سعادته بالانضمام إلى النادي النرويجي.
ولم يكشف نادي فاليرينجا النرويجي عن قيمة صفقة ضم المدافع التونسي عمر العيوني.
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