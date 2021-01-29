نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم مصير زيدان في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أنه من المحتمل رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن زيدان يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وأشارت إلى أن هناك مناقشة حاليا حول مستقبله مع الملكي، خاصة مع كل هزيمة للفريق.

وأشارت إلى أن إدارة النادي قررت الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المرشحين لخلافته، مؤكدة أن بوكيتينو كان مرشحا بقوة، إلا أن توليه قيادة باريس سان جيرمان أبعده عن القائمة المطروحة.

ونوهت على أن ماسيمليانو أليجري وناجلسمان، يتواجدان على رأس المرشحين، رفقة ماوريسيو ساري ولوران بلان وحتى أرسين فينجر، بالإضافة إلى راؤول مدرب فريق الشباب، والذي يعد من أبرز المرشحين بجانب جوتي.