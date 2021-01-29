شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ شطة مدير اكاديميات النادي الأهلي كواليس إسقاط الجنسية عن عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق.

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: إبان احتراف عصام الحضرى بصفوف فريق المريخ السوداني حصل على الجنسية السودانية.

أضاف: الحضرى عندما رحل عن صفوف المريخ السوداني تقرر اسقاط الجنسية السودانية عنه بعدما أكد للمسؤلين فى نادى المريخ أنه لا حاجه له بها.

لفت إلى أنه تم اسقاط الجنسية عن عصام الحضرى وقتذاك مع ١٥ لاعبا من جنسيات مختلفة سبق وأن حصلوا عليها خلال فترة مشاركتهم فى الدوري السوداني.

يذكر أن عصام الحضري بدأ رحلته مع المريخ موسم 2011 وقدم مستوي جيد فى جميع المباريات التى لعبها وفى بطولة سيكافا التى شارك فهيا المريخ فى تنزانيا أعلن الحضري لوسائل الإعلام بأنه سيغادر المريخ عقب انتهاء البطولة ولا يريد أن يبقي فى السودان وبعد انتهاء البطولة طار الحضري من دار السلام إلى القاهرة مباشرة، ورفض العودة مع الفريق للخرطوم مؤكدًا بأن علاقته مع المريخ قد انتهت ورفض كل الدعوات للعودة إلى الخرطوم التى عاد لها المريخ .

وعقب ذلك لبى الحضري نداء المريخ وعاد من القاهرة بعد أن أصيب الحارس محمد كمال بكسر فى إصبعه والفريق يستعد لخوض الجولة الأولي من الدورة الثانية للدوري الممتاز امام الاهلي شندي.

وتوجه من المطار إلى مدينة شندي شمال العاصمة الخرطوم وقاد المريخ إلى الانتصار وخاض بعد ذلك خمسة مباريات مع الفريق، حتى مباراة الاتحاد مدني فى منتصف شهر سبتمبر ثم غادر إلى القاهرة دون إذن من فريق المريخ قبل الجولات الأخيرة وترك الفريق بحارسه الشاب ياسين الذى تحمل مسؤولية المباريات وحيدا وقاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري، الأمر الذى أدى إلى غضب رئيس النادي الذى قام بحل قطاع كرة القدم على إثر سفر الحضري للقاهرة .

وفى بداية موسم 2012 تمت إعارته إلى فريق الاتحاد السكندي وعاد فى منتصف الموسم وقاد المريخ الى الدور نصف النهائي وصدارة المجموعة دون خسارة وتألق معه على صعيد المباريات المحلية وقاده الى التتويج بلقب الكاس وواصل حتى النهاية وبدأ مع الفريق موسم 2013 وبدأت أزمة المستحقات المالية سيما بعد استقالة رئيس النادي جمال الوالي والداعم الاول للفريق، وضربت المريخ ازمة مالية طاحنة رفض على إثرها الحضري خوض مباريات الفريق فى بطولة الدوري.

ثم خاض بعد ذلك مباراة الهلال فى الأسبوع الرابع للدوري تحت ضغط ووعود مجلس الإدارة بتسديد المتأخرات وخاض المباراة وتألق فيه، ثم استأذن وغادر إلى القاهرة ومنها إلى العاصمة الأنجولية لواندا حيث يخوض المريخ مباراة دوري الابطال امام ليبوبو فى مدينة كوالا، وفى مطار انجولا تم احتجاز الحارس المصري على حسب ذعمه وأدى الأمر إلى تدخل السفارة المصرية وسط تجاهل للبعثة الإدارية لنادي المريخ ليغادر بعدها الحضري مباشرة إلى القاهرة ورفض العودة وخاض المريخ المباراة بدونه ثم واصل بقية مباريات الدوري بدونه.

بعد ذهاب الحضري إلى القاهرة بدات أزمة التصريحات بين الحارس المصري من جهة بين الامين العام للنادي عصام الحاج من جهة أخرى الذى تلقى دعما قويا من بعض الاعلامين الرافضين لوجود الحضري مع المريخ.

وتم استغلال مشاجرة بين الحضري وموظف الفندق الذى كان يقيم فيه الحارس الدولي وتم فتح بلاغ ضد بتهمة السب.

التصريحات المتبادلة انتهت بعد بتدخل الأمين العام للجنة التسيير الجديدة التى أتت فى شهر مايو الفريق طارق الطاهر، عندما أكد بأن المريخ يرفض أن يتعرض أى من رموزه لأي مضايقات وحذر الحضري من الحديث عن أيًا من الشخصيات فى نادي المريخ كما يرفض المساس بحارسه عصام الحضري.

عاد الحضري فى منتصف الموسم بعد تعين لجنة التسيير برئاسة جمال الوالي ووقع مذكرة تفاهم مع النادي، واصل الحضري فيها وقدم مستوي جيد واستمر فى خوض المباريات حتى إصابته فى مباراة الامل عطبر فى منتصف سبتمبر فغادر إلى القاهرة واجري عملية جراحية فى الأنف والتى منح بعدها راحه لشهر حسب التقرير الطبي الذى أحضره معه إلى الخرطوم فى بداية شهر أكتوبر.

الحضري أجرى اتصالا بالمدرب العام للمريخ ابراهيم حسين وسأله عن مشاركته فى مباراة الخرطوم الوطني وجاءه الرد من المدرب الالماني كروجر الذى أكد بانه لن يضم مشاركة أي لاعب فى الفريق وعلى الحضري ان يتدرب معه لا فى القاهرة وبعد ذلك سوف يري فى أمر مشاركته.

الحضري رفض أن يجلس احتياطيا للحارس أكرم الهادي واصطدم بالمدرب العنيد كروجر عندما عاد من القاهرة فى شهر نوفمبر عندما رفض المدرب الالماني مصافحته مؤكدا بأن الحضري دخل الى الملعب بدون إذن منه.

وعقد المدرب مؤتمرًا صحفيًا وأكد فيه عدم مشاركة الحارس الدولى فى مباراة الأهلي مدني.

وعرف الحضري بأنه لن يجد طريقا فى المستطيل الأخضر فى وجود كروجر فغادر إلى القاهرة بداعي أن والدته مريضه ثم طالب ببقية مستحقاته المالية.