مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري المصري. ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: الدوري المصري: سيراميكا كليوباترا - الجونة، الثانية والنصف عصرا عبر قناة أون تايم سبورت 2. وادي دجلة - أسوان، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1. الإنتاج الحربي - المصري، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1. الدوري الإماراتي: عجمان - الظفرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 حتا - الوحدة ، الثلة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجزيرة - النصر، السادسة والربع مساء، أبو ظبي الرياضية 1. الدوري الإسباني: بلد الوليد - هويسكا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3. الدوري الإيطالي: تورينو - فيورنتينا، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4. الدوري الألماني: شتوتجارت - ماينز، الخامسة والنصف مساء.

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