وزير الرياضة والخطيب يشهدان المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى قطر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة والخطيب يشهدان المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى قطر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي صباح اليوم، التمرين الأخير للنادي الأهلي وذلك قبل سفره للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.
تمني صبحي التوفيق للاعبين النادي فهم يمثلوا مصر في كأس العالم للأندية، مطالباً الجميع ببذل كل الجهد في مباراته القادمة للتغلب علي الدحيل القطري، مضيفاً أن الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات.
ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ.
الجدير بالذكر أنه قام لاعبين الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.
وسيدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر الي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.
سيواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.