نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن عن الصورة الرسمية قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النادي الأهلي عن الصورة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

وكان فريق النادي الأهلي قد قام بجلسة تصوير أمس الخميس في مقر النادي الأحمر استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في الرابعة عصر اليوم الجمعة على متن طائرة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة 2006 من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.