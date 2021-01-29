نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن عن الصورة الرسمية قبل مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف النادي الأهلي عن الصورة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.
وكان فريق النادي الأهلي قد قام بجلسة تصوير أمس الخميس في مقر النادي الأحمر استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.
وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في الرابعة عصر اليوم الجمعة على متن طائرة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة 2006 من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.