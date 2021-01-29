نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليفربول فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:
1_ مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة
2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة
3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة
4- ليفربول برصيد 37 نقطة
5- ويست هام برصيد 35 نقطة
6- توتنهام برصيد 33 نقطة
7- ايفرتون برصيد 32 نقطة
8- آرسنال برصيد 30 نقطة
9- تشيلسي برصيد 30 نقطة
10- أستون فيلا برصيد 29 نقطة
11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة
12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة
13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة
14- ولفرهامبتون برصيد 23 نقطة
15- بيرنلي برصيد 22 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة
17- برايتون برصيد 17 نقطة
18-فولهام برصيد 12 نقطة
19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط