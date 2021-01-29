كأس العالم للأندية.. موسيماني يلقي محاضرة للاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي في القاهرة قبل السفر إلى الدوحة اليوم؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.
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