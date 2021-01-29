عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من دبي مساء امس بعد ان حصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
وحضر الخطيب مران اليوم برفقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستاد مختار التتش
وخاص الفريق الأول تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
بدأ الجهاز الفني المران بمحاضرة فنية في أرض الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.
ويشارك الاهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب يعود من دبي ويحضر مران الأهلي الأخير قبل رحلة الدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.