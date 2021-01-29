دوري القسم الثاني.. سرس الليان يستضيف بتروجيت اليوم

ويسعى فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج لتحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض أملا في تحسين مركزه في جدول الترتيب حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات .
ويدخل فريق بتروجيت المباراة بهدف العودة لطريق الانتصارات بعدما خسر العديد من النقاط منذ انطلاق المسابقة وابتعد عن صراع الصدارة والصعود للدورى الممتاز .
ويحتل فريق بتروجيت المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 13 نقطة وجاء فريق سرس الليان في المركز العاشر برصيد 12 نقطة .
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