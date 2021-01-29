واثق من الفوز.. مدرب الدحيل يتحدى الأهلي قبل مواجهة مونديال الأندية

وقال لموشي في تصريحات أبرزتها صحيفة " الراية القطرية" ثقتي كبيرة في قدرات لاعبي الدحيل، لتحقيق الفوز على الأهلي، وتشريف الكرة القطرية بالتأهل إلى الدور نصف النهائي".
وتابع لموشي:" سنعمل على استغلال الظروف لصالحنا في كأس العالم للأندية والظهور بصورة تعكس المجهود الذي بذله الفريق خلال الفترة الماضية،
واختتم:"" هدفنا أيضا إعادة الدحيل إلى مكانته الطبيعية في كافة البطولات".
كانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وتقام بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
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