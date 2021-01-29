تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

وتضمن الخطاب أن الفريق المتوج باللقب سينال خمسة ملايين دولار بدلا من ستة ملايين دولار كما كانت من قبل، في حين يحصل صاحبي المركزين الخامس والسادس على مليون دولار فقط بدلا من مليونين ونصف دولار.
ويترأس محمود الخطيب البعثة الحمراء ومعه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة منسقًا عامًا والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي منسقًا امنيًا وجمال جبر مدير إدارة الإعلام والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وأمير توفيق مدير التسويق.
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